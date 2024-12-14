تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي أساسيان في مواجهة الترجي

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الترجي.

ويواجه بيراميدز خصمه الترجي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك وليد الكرتي ورمضان صبحي بشكل أساسي.

ويقود فيستون ماييلي الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي

ويتصدر بيراميدز مجموعته بالتساوي مع الترجي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي ساجرادا ودجوليبا في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.