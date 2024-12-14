مؤتمر العراقي: درسنا الزمالك جيدا ونسعى للفوز بكل مبارياتنا

أبدى كريم العراقي لاعب النادي المصري تحفز فريقه لمواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال العراقي في المؤتمر الصحفي: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، ودرسنا فريق الزمالك جيدا".

وأضاف "نسعى لتحقيق الفوز في كافة مبارياتنا".

وتابع "أداء المصري المتميز لم يأتِ بالصدفة فالجميع بذل جهدا كبيرا".

واختتم "تطور أداء اللاعبين نتاج طبيعي لمجهودات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة".

وعُقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.

بينما فاز المصري على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.