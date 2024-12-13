صلاح لاعب شهر نوفمبر في ليفربول: الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات والآن نفهم بعض أكثر

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تفوقه وحاز جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في ناديه للمرة الثالثة هذا الموسم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحاز صلاح أيضا على جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر من الدوري الإنجليزي هذا الموسم ظهر اليوم الجمعة.

وحصل صلاح على جائزته اليوم في مقر تدريبات ليفربول قبل مواجهة فولام في الدوري الإنجليزي.

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وتفوق قائد منتخب مصر على كويمين كيلير وكودي جاكبو اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث.

وقال صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "بالطبع سعيد بفوزي بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، أعلم أنني فزت بها عدة مرات من قبل، لكن الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات".

وأضاف "الأمر رائع خاصة عندما تسجل أهدافا تصنع الفارق للفوز بالمباريات، وهذا الأهم، إجمالا أداء الفريق مميز وآمل أن نواصل على هذا النحو".

وأكمل "الفريق يلعب كرة قدم جيدة ونتحكم في المباريات، الآن نفهم بعضنا البعض أكثر، في الموسم الماضي انضم لاعبون جدد والآن نفهم بعض بشكل أفضل وأنا سعيد لذلك".

وأردف "لدينا خطة جيدة والكل يقدم أفضل ما لديه، عانينا في نهاية الموسم الماضي قليلا، وحصلنا على راحة جيدة وعدنا وبدأنا الموسم بشكل جيد ونأمل المواصلة".

وعن لقاء فولام أجاب قائلا: "من الضروري أن نركز على أنفسنا لأن الفرق الأخرى تحاول الفوز في مبارياتها، نحن نلعب في الدوري الإنجليزي ولا يوجد شيء سهل".

وتابع "إذا أردت الفوز بلقب الدوري الإنجليزي عليك الفوز بمبارياتك وترى ماذا سيحدث للبقية، علينا أن نركز على أنفسنا ونتأكد من انتصارنا بالمباريات".

وشدد "رأينا فولام يلعب مباريات صعبة أمامنا الموسم الماضي، وفي آخر مباراة ضد أرسنال لعبوا بشكل جيد للغاية، ستكون مباراة صعبة وآمل أن نفوز بها".

وتطرق للحديث عن الفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة السادسة والتساوي رونالدو وجيرارد قائلا: "من الرائع الفوز بها خاصة بعد الفوز بكل المباريات، علينا أن نفوز بالمباريات وسعيد لذلك وممتن لقدرتي على صناعة الفارق للفريق وهذا أمر مهم بالنسبة لي".

وأتم "آمل الفوز بالجائزة مرة أخرى للتساوي مع هاري كين وسيرخيو أجويرو في الصدارة".

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام على ملعب أنفيلد في الخامسة مساء لحساب الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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