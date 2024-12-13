السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وتوج صلاح بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، ليبقى له التتويج بها مرة وحيدة لمعادلة رقمي سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

وتفوق صلاح على 7 لاعبين تم ترشيحهم للجائزة إلى جانبه، وهم البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، والهولندي ريان جرافينبيرخ (ليفربول)، والبرازيلي جواو بيدرو (برايتون)، والبرازيلي ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)، والنرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال)، والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)، والكونغولي يوان ويسا (برينتفورد).

وشارك الدولي المصري في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.

ويتقاسم صلاح مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.

وسبق صلاح في التتويج بجائزة لاعب الشهر كل من: كريس وود عن شهر أكتوبر، وكول بالمر عن سبتمبر، وإرلينج هالاند عن شهر أغسطس.