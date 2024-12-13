السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 13:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وتوج صلاح بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، ليبقى له التتويج بها مرة وحيدة لمعادلة رقمي سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

وتفوق صلاح على 7 لاعبين تم ترشيحهم للجائزة إلى جانبه، وهم البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، والهولندي ريان جرافينبيرخ (ليفربول)، والبرازيلي جواو بيدرو (برايتون)، والبرازيلي ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)، والنرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال)، والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)، والكونغولي يوان ويسا (برينتفورد).

أخبار متعلقة:
تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى إبراهيم عادل: النني تدخل لإقناع مسؤولي بيراميدز باحترافي.. وتمنيت خوض صلاح للأولمبياد مدافع ليفربول: صلاح كان على قدر المسؤولية أمام جيرونا رغم أنه لم يلعب جيدا سلوت: صيام نونيز؟ نملك لاعبين قادرين على التسجيل مثل صلاح

وشارك الدولي المصري في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

Image

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.

ويتقاسم صلاح مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.

وسبق صلاح في التتويج بجائزة لاعب الشهر كل من: كريس وود عن شهر أكتوبر، وكول بالمر عن سبتمبر، وإرلينج هالاند عن شهر أغسطس.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ليفربول يستعيد مدافعه بعد غياب 3 أسابيع جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده ذا أثليتك: ليفربول يفكر في خوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا جوميز: كنت قريبا من الرحيل عن ليفربول.. ولم نحقق شيئا بعد هذا الموسم تقرير: جراهام بوتر لا يمانع تدريب وست هام لا جازيتا ديلو سبورت: تونالي ليس سعيدا في نيوكاسل والعودة لإيطاليا تقترب أليسون: مواجهة فولام ستكون أصعب من لقاء جيرونا.. وعلينا استغلال عودة المصابين سلوت: صيام نونيز؟ نملك لاعبين قادرين على التسجيل مثل صلاح
أخر الأخبار
إنتركونتيننتال - مدرب الأهلي: جاهزون لمواجهة باتشوكا.. وهذه نقطة قوته 12 دقيقة | الكرة المصرية
السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتركونتيننتال - حسين الشحات: تنتظرنا مهمة صعبة أمام باتشوكا.. ونسعى لحصد لقبين جديدين 39 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - عودة المثلوثي.. ورسالة مجدي للاعبين قبل مواجهة المصري ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - الأهلي بالشورت الأسود.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة باتشوكا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 13 ديسمبر 2024.. حمدي فتحي في نصف نهائي كأس قطر ساعة | المحترفون
تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى 12 ساعة | الكرة الأوروبية
إنتركونتيننتال - في حضور محتمل للأهلي.. بي إن تبث النهائي عبر قناتها المفتوحة 12 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة