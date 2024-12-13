مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز وُلد كبيرا.. وهدفنا الفوز على الترجي في تونس

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

كرونسلاف يورتشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

شدد كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز على أن الفريق الذي سيرتكب أخطاءً أقل في لقاء الترجي هو من سينتصر.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "وصلنا قبل أيام من مالي إلى تونس مباشرة، وتعافى كثيرا المصابون من نزلات البرد التي ضربت الكثير من رحلة مالي للقاء دجوليبا وهناك بعض الغيابات".

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واستدرك "أثق في جميع لاعبيه وقدرتهم على تقديم مواجهة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس نظرا لأهمية اللقاء".

وأضاف "بيراميدز رغم أنه فريق حديث العهد مقارنة بالترجي إلا أنه ولد كبيرا وأثبت نفسه محليا وقاريا، وسيعمل بكل تأكيد على الفوز في تونس رغم قوة المنافس وصعوبة المواجهة والجماهير الكبيرة المنتظر حضورها في ملعب رادس".

وشدد "بيراميدز من الفرق التي تتعامل مع الأمور والمنافسين حتى مع قوتهم بتغيير طريقة اللعب ولكنه نركز أكثر على فريقنا وتجهيزه للمواجهة الهامة، ولدينا ثقة كبيرة في أن الفريق الذي سيرتكب الأخطاء الأقل هو الذي سيحقق الفوز في النهاية، وبالتالي لابد من التركيز بنسبة 100%؜ طوال أحداث اللقاء وحتى لا تحدث أي أخطاء".

وأتم عن موقف النيجيري صديق أوجولا من اللقاء قائلا: "رغم وجوده في تونس إلا أنه غير متاح للمباراة لعدم قيده في القائمة انتظارا لفتح باب القيد مستقبلا ولكن وجوده جاء للحفاظ على لياقته وليكون جاهزا للقاءات المقبلة".

ويتصدر بيراميدز الترتيب بفارق الأهداف عن الترجي برصيد 4 نقاط.

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