أليسون: مواجهة فولام ستكون أصعب من لقاء جيرونا.. وعلينا استغلال عودة المصابين

يتوقع أليسون بيكر حارس ليفربول أن مواجهة فولام في الدوري الإنجليزي ستكون أصعب من لقاء جيرونا بدوري أبطال أوروبا.

وعاد أليسون للمشاركة في المباراة التي فاز بها ليفربول 1-0 ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وقال أليسون في تصريحات للصحفيين: "كنت متحمسا لهذه اللحظة بعد غياب لـ9 أسابيع، حاولت تقديم أفضل أداء ومساعدة الفريق على الفوز والخروج بشباك نظيفة".

وأضاف "إذا أردت التحلي بالإستمرارية في التألق فعليك أن تكون أفضل في كل مباراة، لكن علينا ألا ننسى أننا بشر ولسنا آلات".

وتابع "علينا النظر لما فعلناه ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي وأن نستمر بفعل ذلك خاصة مع عودة المصابين مثلي ومثل ديوجو جوتا وفيدريكو كييزا، وأليكسيس ماك أليستر الذي غاب أمام جيرونا للإيقاف، أعتقد أن الجميع جاهز لإحداث الفارق".

وأتم "لا أطيق الانتظار حتى موعد مباراة فولام السبت المقبل على ملعب أنفيلد، ستكون مباراة صعبة ضد خصم قوي، ربما أصعب من مباراة جيرونا".

وشهدت مباراة جيرونا عودة أليسون بيكر حارس ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وأبعدته عن الملاعب.

وواصل ليفربول تصدره لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بـ18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 63 سددها النجم المصري قوية على يسار الحارس جادزانيجا.

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ50 هدفا، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

وسجل صلاح ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال ليصل إجمالي أهدافه لـ16 هدفا و12 مساهمة في 22 مباراة خاضها بكافة البطولات

وسجل نجم الريدز 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في كافة البطولات.

ورفع ليفربول رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، فيما لم يتلق سوى هدفا وحيدًا.

ليفربول أكد تواجده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي ضمن التأهل إليه من الجولة السابقة بعد الفوز أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في دوري المجموعات المكون من 36 فريقا.

ويتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة مباراتين ذهابا وإيابا لتحديد بقية الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.