ميدو جابر ينضم لقائمة هدافي المصري في البطولات الإفريقية

أصبح ميدو جابر اللاعب رقم 36 الذي يسجل بقميص الفريق البورسعيدي في المسابقات الإفريقية.

وأنهى المصري الشوط الأول من مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي متقدما بنتيجة 1-0.

وسجل جابر في الدقيقة 10 بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء هدف أول رائع سكّن شباك أصحاب الأرض وتقدم للفريق البورسعيدي.

كما رفع رصيد المصري بفضل الهدف لـ 76 هدفا في المسابقات الإفريقية.

صاحب الـ 32 عاما سجل أول أهدافه هذا الموسم في المباراة السابعة بقميص المصري.

ومنذ انضمامه للمصري شارك ميدو جابر في 44 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 6.

ويحتل المصري حاليا المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع إنييمبا النيجيري 2-2 منذ قليل.

وفي حال انتصار المصري سيصبح في الصدارة منفردا برصيد 6 نقاط.