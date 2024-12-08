مواعيد مباريات الأحد 8 ديسمبر.. ثلاثي مصري قاريا والدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

يحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 7.

بينما في تمام التاسعة مساء يستضيف الهلال السوداني فريق مازيمبي في موريتانيا، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على إنييمبا النيجيري في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما المصري يحل ضيفا على بلاك بولز الموزمبيقي في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 7.

الدوري الإنجليزي

يستضيف إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي، فريق بورنموث في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة 15 ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

ويحل أرسنال ضيفا على فولام في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في السادسة والنصف مساء يحل تشيلسي ضيفا على توتنام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

تنطلق منافسات الجولة 11 من المسابقة بإقامة 5 مباريات في نفس التوقيت.

ويلعب بلدية المحلة أمام راية، بينما منتخب السويس يستضيف أسوان.

ويحل وادي دجلة ضيفا على بترول أسيوط، بينما ديروط يستضيف بروكسي.

وأخيرا الترسانة يستضيف كهرباء الإسماعيلية.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق استاد رين ضمن مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 إكسترا.

كرة سلة

تنطلق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية للسيدات المقامة في السنغال.

ويلعب سبورتنج حامل اللقب أمام فريق CNS بطل الكونغو الديمقراطية في تمام الخامسة مساء.

بينما الأهلي يواجه فريق فاب الكاميروني في تمام الحادية عشر مساء.

اسكواش

يقام نهائي مصري خالص في بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والتي تعتبر من البطولات الكبرى في الموسم.

وتلعب نور الشربيني أمام نوران جوهر في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وتتصدر المتوجة باللقب التصنيف العالمي.

بينما نهائي الرجال بين علي فرج ومصطفى عسل في تمام الواحدة ظهرا.