انتهت الدوري الإنجليزي - بالاس (2)-(2) مانشستر سيتي.. تعاااادل

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

هدف هالاند ضد كريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فيما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: بطااااقة حمرااااء لريكو لويس بعد تدخل قوي

ق 68: جوووول التعااااادل.. ريكو لويس يسجل لسيتي بتسديدة من داخل الـ 18 بعد بينية فودين

ق 57: جوووول الثااااااني برأسية لكريستال بالاس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جووول هالاند يسجل برأسية بعد ماتيوس نونيز

ق 7: هالاند يهدر التعادل بعد عرضية وتسديدة ارتطمت برأس الحارس

ق 4: جوووول مونوز يسجل لبالاس

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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