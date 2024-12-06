مورينيو ردا على جوارديولا: فزت بـ3 ألقاب ولكن بشكل عادل ونظيف

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فناربشخة التركي على تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكان جوارديولا ذكر في مؤتمر صحفي ردا على تشبيه إشارته بـ6 ألقاب بنفس رد فعل مورينيو، قائلاً: "نحن متشابهون في التصرف، لكننا لسنا متشابهون في الألقاب، فزت بـ6 ألقاب بينما فاز هو بـ3 "

وعلق مورينيو لصحيفة ديلي ميل: "جوارديولا ذكر شيئا بشأني بالأمس، لقد فاز بـ6 ألقاب وأنا فزت بـ3، لكنني فزت بشكل عادل ونظيف"

وأكمل "إذا خسرت أهنئ خصمي لأنه كان أفضل مني لا أريد الفوز ثم أواجه 150 دعوى قضائية"

وأشار بيب جوارديولا إلى جماهير ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي بأصابع ستة في إشارة للألقاب الستة التي توج بها مع مانشستر سيتي.

وكان مورينيو قد أقدم على نفس الفعل عام 2017 عندما كان مدربا لمانشستر يونايتد، حيث هاجمته جماهير ناديه السابق تشيلسي ليشير إليهم بـ3 أصابع في إشارة لتتويجه بـ3 ألقاب مع البلوز، وذلك في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج تشيلسي بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي عبر تاريخه بينهم 3 ألقاب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ويواجه مانشستر سيتي 115 تهمة بزعم خرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي.