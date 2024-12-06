بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا بطائرة خاصة لمواجهة إنييمبا

غادرت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، في اتجاهها إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة إنييمبا.

ويحل الزمالك ضيفا على إنييمبا النيجيري السادسة مساء الأحد، استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها إنييمبا أمام المصري.

وسافرت البعثة على متن طائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للبعثة قبل مواجهة إنيمبا.

ويترأس أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي بعثة الفريق الأبيض.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.