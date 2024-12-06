توتنام يواصل السقوط وبورنموث يواصل الإطاحة بالكبار

استمرارا للنتائج السيئة مؤخرا، خسر توتنام هوتسبر أمام مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف الوحيد دين هيوسين في الدقيقة 17، بعد تمريرة من ماركوس تافرنيير.

وسجل بورنموث مجددا في الدقيقة 72 بتوقيع إيفانيلسون، ولكن تم إلغاء الهدف بالعودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود حالة تسلل.

وبذلك يتقدم بورنموث إلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة، متقدما على توتنام الذي تراجع للمركز العاشر برصيد 20 نقطة.

توتنام فاز بمباراة واحدة في آخر 4 بالدوري، أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد، حيث خسر قبلها من إبسويتش تاون 2-1، وتعادل بعدها مع فولام 1-1.

أما بورنموث فحقق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز على وولفرهامبتون، والثالث في آخر 5 مباريات، بعد الفوز على مانشستر سيتي 2-1.

في الجولة ذاتها تغلب فولام على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم أليكس إيوبي لفولام في الدقيقة 4، بينما تعادل كارلوس باليبا لبرايتون في الدقيقة 56.

التعادل لم يستمر بفضل هدف ماثيو أورايلي العكسي في الدقيقة 79، قبل أن يحسم إيوبي المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 87.

الفوز الثالث في آخر 5 مباريات رفع رصيد فولام إلى 22 نقطة في المركز السادس.

على الجانب الآخر تجمد رصيد برايتون عند 23 نقطة في المركز الخامس.