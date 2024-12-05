قائمة بيراميدز - غياب 4 لاعبين ضد دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 15:30

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

يغيب كل من 4 لاعبين عن قائمة بيراميدز لمواجهة دجولبيا المالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو.

ويغيب الرباعي: إبراهيم عادل وأحمد الشناوي ويوسف إبراهيم "أوباما" وصديق أوجولا.

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وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة دجوليبا

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وإليكم أسباب غيابات بيراميدز أمام دجوليبا المالي

إبراهيم عادل وأحمد الشناوي بسبب الإصابة بنزلة برد

يوسف إبراهيم "أوباما" بسبب الإصابة في الركبة

صديق أوجولا بسبب عدم القيد الإفريقي

واكتسح بيراميدز ضيفه ساجرادا الأنجولي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالفوز بنتيجة 5-1 تصدر بها الترتيب.

فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 2-0.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز قائمة بيراميدز
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