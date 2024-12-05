صلاح ينافس 7 لاعبين على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر.

وشارك الدولي المصري في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.

وتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء بعدما سجل ثنائية ضد نيوكاسل. (طالع القائمة)

ويتنافس مع صلاح كل من:

البرتغالي برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد

الهولندي ريان جرافينبيرخ – ليفربول

البرازيلي جواو بيدرو – برايتون

البرازيلي ماتيوس كونيا – ولفرهامبتون

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال

الكونغولي يوان ويسا – برينتفورد

The standout performers 🔝 Vote now for November’s @premierleague Player of the Month: https://t.co/SFcQmzKBSb pic.twitter.com/59zbRfUmqL — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 5, 2024

يمكنك التصويت لصلاح من هنـــــــــــــــا.

وسبق صلاح في التتويج بجائزة لاعب الشهر كل من: كريس وود وكول بالمر وإرلينج هالاند.

وسبق أن فاز صلاح بالجائزة 5 مرات من قبل، ويعد سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

يذكر أن الفائز بالجائزة سيحصل على بطاقة خاصة في لعبة FC 25 وستكون متاحة بالتحديات.