صلاح ينافس 7 لاعبين على جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر.

وشارك الدولي المصري في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.

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وتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء بعدما سجل ثنائية ضد نيوكاسل. (طالع القائمة)

ويتنافس مع صلاح كل من:

البرتغالي برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد

الهولندي ريان جرافينبيرخ – ليفربول

البرازيلي جواو بيدرو – برايتون

البرازيلي ماتيوس كونيا – ولفرهامبتون

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال

الكونغولي يوان ويسا – برينتفورد

يمكنك التصويت لصلاح من هنـــــــــــــــا.

وسبق صلاح في التتويج بجائزة لاعب الشهر كل من: كريس وود وكول بالمر وإرلينج هالاند.

وسبق أن فاز صلاح بالجائزة 5 مرات من قبل، ويعد سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

يذكر أن الفائز بالجائزة سيحصل على بطاقة خاصة في لعبة FC 25 وستكون متاحة بالتحديات.

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