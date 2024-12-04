الملك المصري بالصدارة.. ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح

استعاد الملك المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويأتي ذلك بعد تسجيل محمد صلاح هدفين في شباك نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر بالمسابقة.

وكان ليفربول قد تعادل أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل فريق، ونجح صلاح في تسجيل هدفين وصنع الثالث.

وتخطى محمد صلاح منافسه إيرلينج هالاند ليعتلي صدارة الترتيب بـ 13 هدفا.

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ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم:

محمد صلاح - 13 هدفا

إيرلينج هالاند - 12 هدفا

كول بالمر - 9 أهداف

كريس وود - 9 أهداف

نيكولاس جاكسون - 8 أهداف

بريان مبيومو - 8 أهداف

ويسا - 8 أهداف

ماتياس كونيا - 7 أهداف

أولي واتكينز - 7 أهداف

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