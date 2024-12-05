تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 10:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام نيوكاسل

واصل محمد صلاح تألقه بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين وصنع آخر في تعادل مثير مع نيوكاسل في الجولة 14.

وانتهت مواجهة الفريقين أمس الأربعاء بالتعادل 3-3، في مباراة شهدت تألق صلاح خاصة في الشوط الثاني.

وشارك صلاح كأساسي في اللقاء ونال إشادة من أرني سلوت عقب نهاية المباراة.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 و9.5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ 8.8 درجة من عشرة.

واحتل صلاح صدارة ترتيب قائمة الأفضل بين لاعبي ليفربول في المباراة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم لـ 15 هدفا، بينما صنع 12 في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 370 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 226 هدفا وصنع 101 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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