كالتشيو ميركاتو: أليجري يحدد راتبه للتدريب في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

ميلان ضد يوفنتوس

أبدى كل من نيوكاسل ووست هام اهتماما بـ ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس.

واستفسر الثنائي عن قيمة الراتب الذي سيطالبه الإيطالي حال وافق على تدريب أحد الفريقين.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن أليجري سيطلب 8 ملايين يورو في الموسم ليصبح مدربا في الدوري الإنجليزي.

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وتقاضى أليجري 7 ملايين يورو في موسم الأخير له مع يوفنتوس كمدير فني.

وأشار التقرير إلى أن أندية سعودية عرضت ما يقارب 20 مليون يورو على المدرب الإيطالي للحصول على توقيعه.

وتوج أليجري بلقب الدوري الإيطالي في 6 مناسبات وحقق لقب كأس إيطاليا 5 مرات.

وأتم التقرير أن الإيطالي يدرس اللغة الإنجليزية في لندن وشُوهد خلال مباراة توتنام وروما في الدوري الأوروبي.

أليجري تولى تدريب يوفنتوس في ولاية أولى خلال 5 مواسم بين 2014 و2019، ثم تولى تدريب الفريق لمدة 3 مواسم بدءا من 2021.

وتوج أليجري مع يوفنتوس بـ 11 لقبا خلال الولايتين ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وقاد البيانكونيري في 420 مباراة فاز في 271 وتعادل في 75 مباراة وخسر 75 خلال الولايتين.

وست هام نيوكاسل الدوري الإنجليزي ماسميليانو أليجري
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