انتهت في الدوري الإنجليزي - إبسويتش تاون (0)-(1) كريستال بالاس
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 21:28
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إبسويتش تاون أمام كريستال بالاس في إطار الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب بورتمان رود.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
ويحتل إبسويتش تاون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط بفوزه في مباراة واحدة أمام توتنام والتعادل في 6 مواجهات وخسارة مثلهم.
أما كريستال بالاس فيحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، نفس رصيد إبسويتش تاون، وولفهرمبتون صاحب المركز الـ18.
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نهاية المباراة بفوز كريستال بالاس 1-0
ق 86.. القائم يحرم إيبسويتش تاون من التعادل
ق 80.. تسديدة قوية من سام مرسي ولكن كرته ذهبت بجوار القائم.
ق 59.. جووووول الهدف الأول لكريستال بالاس عن طريق ماتيتا بعد مرور رائع من مدافع إبسويتش ليضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0
ق 45..هيندرسون حارس كريستال بالاس ينقذ رأسية كلارك على خط المرمى ليحافظ على شباكه نظيفة.
ق 35.. إنقاذ رائع من جاكوب جريفز مدافع إبسويتش لتسديدة دانيل مونوز قبل أن تسكن الشباك ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي.
ق 30.. إصابة دموية لـ دارا أوشيه واللاعب يخرج للعلاج.
ق 22.. أوشيه يتألق ويبعد عرضية كريسال بالاس الخطيرة إلى ركنية.
ق 21.. بطاقة صفراء لـ دارا أوشيه بعد تدخل قوي ضد لاعب كريستال بالاس وضربة حرة على حدود منطقة الجزاء
بداية المباراة