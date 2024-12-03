ميرور: يونايتد مهتم بـ مرموش بعدما أرسل كشافين لمتابعته

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد بالنجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت ميرور أن مانشستر يونايتد أرسل بعض الكشافين لمتابعة مرموش خلال مباراة ميتيلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي.

ويراقب مانشستر يونايتد النجم المصري عمر مرموش لمعرفة موقفه وبحث إمكانية ضمه في الفترة المقبلة.

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وارتفعت القيمة التسويقية لمرموش في الشهور الأخيرة إلى ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل فرانكفورت في الحصول على هذا المبلغ مقابل بيع مرموش، في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

وتشير التقارير الصحفية إلى اهتمام عدة أندية بمرموش منها أرسنال وليفربول وبايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

ويقدم مرموش البالغ من العمر 25 عاما مستوى مميز مع فريقه هذا الموسم.

ولعب حتى الآن 19 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويحتل مرموش المركز الثاني في ترتيب الهدافين للدوري الألماني برصيد 13 هدفا بفارق هدف واحد عن هاري كين نجم بايرن ميونيخ.

مانشستر يونايتد الدوري الألماني فرانكفورت عمر مرموش
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