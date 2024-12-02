دوري أبطال إفريقيا - كهربا ومحمد حمدي ينافسان على أفضل هدف الجولة
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 22:33
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في أول جولة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وشهدت القائمة المختصرة التي تضم 5 أهداف تواجد هدف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري.
وأيضا هدف محمد حمدي لاعب بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي.
وجاءت قائمة الأهداف المرشحة كالآتي:
1- أداما كوليبالي – الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز
2- محمد حمدي – بيراميدز ضد ساجرادا
3- كاتشي – ساجرادا ضد بيراميدز
4- كهربا – الأهلي ضد استاد أبيدجان
5- موهانو نكوتا – أورلاندو بايرتس ضد شباب بلوزداد
وفاز الأهلي على استاد أبيدجان 4-2، بينما انتصر بيراميدز على ساجرادا بنتيجة 5-1.
ويلعب الأهلي في الجولة الثانية ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أما بيراميدز يلعب ضد دجوليبا المالي.