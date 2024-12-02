دوري أبطال إفريقيا - كهربا ومحمد حمدي ينافسان على أفضل هدف الجولة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في أول جولة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة المختصرة التي تضم 5 أهداف تواجد هدف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري.

وأيضا هدف محمد حمدي لاعب بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة كالآتي:

1- أداما كوليبالي – الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز

2- محمد حمدي – بيراميدز ضد ساجرادا

3- كاتشي – ساجرادا ضد بيراميدز

4- كهربا – الأهلي ضد استاد أبيدجان

5- موهانو نكوتا – أورلاندو بايرتس ضد شباب بلوزداد

وفاز الأهلي على استاد أبيدجان 4-2، بينما انتصر بيراميدز على ساجرادا بنتيجة 5-1.

ويلعب الأهلي في الجولة الثانية ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أما بيراميدز يلعب ضد دجوليبا المالي.