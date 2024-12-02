دوري أبطال إفريقيا - كهربا ومحمد حمدي ينافسان على أفضل هدف الجولة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان - كهربا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في أول جولة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة المختصرة التي تضم 5 أهداف تواجد هدف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري.

وأيضا هدف محمد حمدي لاعب بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي.

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وجاءت قائمة الأهداف المرشحة كالآتي:

1- أداما كوليبالي – الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز

2- محمد حمدي – بيراميدز ضد ساجرادا

3- كاتشي – ساجرادا ضد بيراميدز

4- كهربا – الأهلي ضد استاد أبيدجان

5- موهانو نكوتا – أورلاندو بايرتس ضد شباب بلوزداد

وفاز الأهلي على استاد أبيدجان 4-2، بينما انتصر بيراميدز على ساجرادا بنتيجة 5-1.

ويلعب الأهلي في الجولة الثانية ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أما بيراميدز يلعب ضد دجوليبا المالي.

الأهلي كهربا محمد حمدي دوري أبطال إفريقيا كاف بيراميدز
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