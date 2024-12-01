التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول.. وهالاند يقود هجوم مانشستر سيتي

يقود محمد صلاح قائد منتخب مصر هجوم فريقه ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وعاد ترينت ألكساندر أرنولد لتشكيل ليفربول من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كيليهير

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون

الوسط: اليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

على الجانب الآخر جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي

الوسط: ريكو لويس – إليكاي جوندوجان – ماتيوس نونيز

الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – فيل فودين

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.