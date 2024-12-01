كريم طارق يكشف كيف أصيب المهدي سليمان

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

كريم طارق - طلائع الجيش

أبدى كريم طارق لاعب طلائع الجيش سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري، وحزنه على إصابة المهدي سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

وقال طارق في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حصلنا على 3 نقاط في غاية الأهمية في الدوري أمام فريق كبير مثل الاتحاد السكندري".

وأضاف "الشكل الجديد للدوري صعب للغاية، فالكل يريد التواجد بين الـ 9 الأوائل وبالتالي الكل يلعب بحذر شديد وبعض النتائج تبدو غريبة".

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وكشف "المهدي سليمان حاول اللعب وكانت الكرة بعيدة عنه قليلا فطمعت في إمكانية الحصول عليها ولذلك حاولت التدخل، هناك لمسة حدثت ولكنها ليست سبب الإصابة، بل حين قفز اصطدمت قدمه بظهري وهنا أصيب".

وتابع "الإصابات أمر الله ولكني حزين لأنني تواجدت في هذا الالتحام. أعتذر له عما حدث وأتمنى له السلامة".

واختتم "توجهت بعد المباراة لغرفة ملابس الاتحاد السكندري للحديث مع المهدي سليمان ولكني وجدته غادر بالفعل إلى المستشفى، واتصلت به كان هاتفه غير متاح، ولكني سأتواصل معه بالتأكيد".

وكشف المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري عن حالته عقب تعرضه لإصابة في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أصبت بكسر في قصبة الساق إثر تدخل في المباراة".

وأوضح "أحتاج لفترة من شهر إلى شهر ونصف للعودة".

واختتم "سأخرج من المستشفى اليوم وأعود للمنزل".

وخطف طلائع الجيش فوزا قاتلا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسجل هدف الفوز القاتل رجب عمران.

وشهد اللقاء تعرض المهدي سليمان حارس الاتحاد للإصابة قوية ستغيبه لمدة شهرين عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

وارتقى طلائع الجيش للمركز السادس برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتحاد الخامس، وأيضا فرق سيراميكا والمصري والأهلي وبيراميدز.

وصف المباراة

تعرض المهدي سليمان لإصابة قوية في الدقيقة 18 بعد عرقلة كريم طارق.

وبعد خروجه في سيارة إسعاف عوضه صبحي سليمان في حراسة المرمى.

وتألق الحارس العائد من الإعارة في التصدي لفرصتين محققتين في الشوط الأول.

الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين.

في الشوط الثاني تألق محمد شعبان في التصدي لتسديدة بيكالي أوبامي وابعدها لركنية في الدقيقة 53.

وشارك رجب عمران بدلا من يسري وحيد في الدقيقة 59.

وأهدر عماد فتحي بغرابة كرة التقدم لطلائع الجيش بتسديدة سيئة من داخل منطقة الجزاء لم تشكل أي خطورة.

ومنع عبد الله بكري في الدقيقة 79 رجب عمران من التسجيل بعد تدخل في الوقت المناسب خلال التسديد من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أخرج إيمانويل إيبه الكرة خارج الملعب رغم وجود فرصة واعدة للاتحاد بسبب سقوط محمد شعبان حارس الطلائع بسبب الإصابة، في لقطة تحمل روح رياضية كبيرة.

وفي الدقيقة 90+5 وبتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء كتب رجب عمران فوز طلائع الجيش محققا 3 نقاط ثمينة لفريقه.

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