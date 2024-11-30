مصدر من الاتحاد يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة المهدي سليمان.. ومدة الغياب المتوقع

أوضح مصدر من الجهاز الطبي للاتحاد السكندري تفاصيل إصابة المهدي سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

تعرض المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال مواجهة طلائع الجيش.

ويلتقي الفريقان في استاد الإسكندرية لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وأصيب المهدي سليمان أثناء سقوطه بعد تدخل كريم طارق عليه في الدقيقة 19، خرج من أرض الملعب في سيارة الإسعاف.

وقال مصدر من الجهاز الطبي للاتحاد لـ FilGoal.com: "إصابة المهدي سليمان بكسر في شظية القدم اليمنى، وسيغيب لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين عن المباريات، ولن يخضع لجراحة".

إصابة قوية للمهدي سليمان حارس الاتحاد ويخرج بسببها من الملعب في سيارة الإسعاف 🚑🚑#ONTime_Sports pic.twitter.com/ZAVnJoWSOz — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن التشخيص المبدئي لإصابة المهدي سليمان حارس الاتحاد كسر مضاعف في شظية القدم اليمنى.

وكان المهدي قد حصد جائزة رجل المباراة في الجولة الماضية بعد تألقه ضد الأهلي.

وخاض المهدي 3 مباريات هذا الموسم في الدوري حافظ على نظافة شباكه في 2 واستقبل هدفا وحيدا.

وارتدى صاحب الـ 37 عاما 68 مباراة واستقبل 78 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 25.

وظهر المهدي من قبل بقمصان المقاولون العرب وغزل المحلة وبتروجت وإنبي وبيراميدز والاتحاد وسموحة.