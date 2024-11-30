المهدي سليمان يكشف طبيعة إصابته ومدة الغياب المتوقعة

كشف المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري عن حالته عقب تعرضه لإصابة في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أصبت بكسر في قصبة الساق إثر تدخل في المباراة".

وأوضح "أحتاج لفترة من شهر إلى شهر ونصف للعودة".

واختتم "سأخرج من المستشفى اليوم وأعود للمنزل".

وخطف طلائع الجيش فوزا قاتلا على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسجل هدف الفوز القاتل رجب عمران.

وشهد اللقاء تعرض المهدي سليمان حارس الاتحاد للإصابة قوية ستغيبه لمدة شهرين عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

وارتقى طلائع الجيش للمركز السادس برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتحاد الخامس، وأيضا فرق سيراميكا والمصري والأهلي وبيراميدز.

وصف المباراة

تعرض المهدي سليمان لإصابة قوية في الدقيقة 18 بعد عرقلة كريم طارق.

وبعد خروجه في سيارة إسعاف عوضه صبحي سليمان في حراسة المرمى.

إصابة قوية للمهدي سليمان حارس الاتحاد ويخرج بسببها من الملعب في سيارة الإسعاف 🚑🚑#ONTime_Sportspic.twitter.com/ZAVnJoWSOz — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وتألق الحارس العائد من الإعارة في التصدي لفرصتين محققتين في الشوط الأول.

الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين.

في الشوط الثاني تألق محمد شعبان في التصدي لتسديدة بيكالي أوبامي وابعدها لركنية في الدقيقة 53.

وشارك رجب عمران بدلا من يسري وحيد في الدقيقة 59.

وأهدر عماد فتحي بغرابة كرة التقدم لطلائع الجيش بتسديدة سيئة من داخل منطقة الجزاء لم تشكل أي خطورة.

ومنع عبد الله بكري في الدقيقة 79 رجب عمران من التسجيل بعد تدخل في الوقت المناسب خلال التسديد من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أخرج إيمانويل إيبه الكرة خارج الملعب رغم وجود فرصة واعدة للاتحاد بسبب سقوط محمد شعبان حارس الطلائع بسبب الإصابة، في لقطة تحمل روح رياضية كبيرة.

لقطة رائعة من إيمانويل لاعب الاتحاد👌.. يرفض استكمال اللعب والمرمى خالي لسقوط حارس فريق طلائع الجيش 👏#ONTime_Sportspic.twitter.com/jEtyq66lZO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2024

وفي الدقيقة 90+5 وبتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء كتب رجب عمران فوز طلائع الجيش محققا 3 نقاط ثمينة لفريقه.