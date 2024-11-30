انتهت الدوري الإنجليزي – وست هام (2)-(5) أرسنال.. فوز الجانرز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بخماسية مقابل هدفين

ق 92: داني إنجز يهدر الهدف الثالث لوست هام

ق 74: خروج ساكا ونزول رحيم ستيرلينج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 5-2

ق 45+4: جووووووووووول ساكا والخامس من ركلة جزاء

ق 45+2: ركلة جزااااء بعد تدخل بلكمة من فابيانسكي الحارس ضد جابريال في ركلة ركنية

ق 40: جووووووووووووووول إيمرسون والثاني لوست هام

ق 38: جووووووووول وان بيساكا والأول لوست هام

ق 36: جوووووووووووول الرابع

ق 34: جوووووووول أوديجارد والثالث

ق 32: ركلة جزااااء لساكا بعد عرقلته من الدفاع

ق 27: جووووووول تروسارد والثاني

ق 10: جوووووووول جابريال والأول

انطلاق المباراة