شكوك حول مشاركة مبابي وبيلينجهام ودياز أمام خيتافي

تحوم الشكوك حول قدرة ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وجود بيلينجهام وبراهيم دياز على المشاركة أمام خيتافي يوم الأحد.

ولم يخرج الثلاثي سليما من مباراة ليفربول التي خسرها الفريق في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذكرت إذاعة كوبي أن مبابي وبيلينجهام ودياز سيخضعون لفحوصات طبية يوم الجمعة، حيث أنهوا مباراة ليفربول وهم يعانون من إنزعاجات طفيفة.

وظهر مبابي وهو يعرج عقب لقاء ليفربول، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة خيتافي في الدوري الإسباني.

إلى ذلك، أوضح نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا، حيث أظهرت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

وكانت جريدة ماركا قد كشفت مدة غياب كامافينجا عن الملاعب بعد إصابته أمام ليفربول.

وأوضح التقرير أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع على الأقل.

وبذلك سيغيب كامافينجا عن مباريات خيتافي وأتليتك بلباو وجيرونا بالدوري الإسباني، وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

قد يعود إدواردو كامافينجا للمشاركة في لقاء رايو فايكانو يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب ريال مدريد المباراة النهائية للبطولة يوم 18 ديسمبر بقطر.

بعد أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.