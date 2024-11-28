صلاح يهزم الملكي لأول مرة.. ثنائية تنصر ليفربول على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 00:09

كتب : إسلام أحمد

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - ريال مدريد

واصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

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وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.

التشكيل

بدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول، وأجرى أرني سلوت تغييران عن التشكيل الأساسي الفائز على ساوثامبتون بنتيجة 3-2.

فشارك لويس دياز وأليكسيس ماك أليستر بدلا من كودي كاجبو ودومينيك سوبوسلاي.

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في المقابل واصل كارلو أنشيلوتي الاعتماد على فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

وتواجد براهيم دياز بدلا من فينيسيوس جونيور الذي تعرض للإصابة.

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وصف المباراة

في الدقيقة الرابعة ومن مرتدة سريعة كاد ليفربول أن يتقدم بالهدف الأول، بينية من صلاح لدراوين نونيز انفرد على إثرها الأوروجوياني وسدد كرة تصدى لها كورتوا وارتطمت بقدم راؤول أسينسيو وكادت أن تسكن الشباك لولا تشتيت المدافع الشاب من على خط المرمى.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لكل من أسينسيو وريان خرافينيرخ بسبب مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 8.

وسدد أردا جولر ركلة حرة مباشرة مرت دون خطورة على مرمى ليفربول في الدقيقة 22.

وتألق كورتوا في الدقيقة التالية وتصدى لفرصة نونيز من داخل منطقة الست ياردات.

ثم مرت رأسية رائعة من الأوروجوياني في الدقيقة 32 بجوار القائم الأيمن لكورتوا بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي ودون حضور هجومي قوي من ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني استفاد ليفربول من تقدمه مبكرا بفضل هدف ماك أليستر في الدقيقة 52 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة كونور برادلي.

وأشرك أنشيلوتي كل من لوكاس فاسكيز وداني سيبايوس في الوسط بدلا من كامافينجا وجولر في الدقيقة 56.

وبعد 5 دقائق تحصل فاسكيز البديل على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من روبرتسون داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 61 سدد مبابي ركلة جزاء تصدى لها كيلير ببراعة وأبعدها ليظل تقدم الريدز قائما.

وأصبح كيلير أول حارس يتصدى لركلة جزاء سددها مبابي في دوري أبطال أوروبا.

وتعد تلك الجزاء رقم 11 التي يهدرها مبابي في مسيرته من أصل 56.

وأجرى سلوت أولى تغييرات بمشاركة كودي جاكبو بدلا من نونيز في الدقيقة 67.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من فيرلاند ميندي أثناء مراوغة الفرنسي.

صلاح انبرى للركلة وأهدرها بعدما سدد بقوة كرة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس البلجيكي في الدقيقة 70.

وأهدر صلاح ركلة الجزاء رقم 11 في مسيرته والثانية في دوري أبطال أوروبا من أصل 55 سددها.

بعدها مباشرة شارك فران جارسيا بدلا من ميندي في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 77 سجل البديل جاكبو برأسية هدف الريدز الثاني معززا من التقدم.

ودفع أنشيلوتي بتغيير أخير بمشاركة أندريك بدلا من مودريتش، ورد سلوت بتغييرين بمشاركة سوبوسلاي وجو جوميز بدلا من كورتيس جونز وكونور برادلي.

وكاد مبابي أن يسجل كرة ارتطمت بالدفاع وغيرت اتجاهاها لكنها مرت بجوار القائم لركنية في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز ليفربول وصدارة بالعلامة الكاملة.

ليفربول دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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