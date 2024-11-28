بعد الخسارة من ليفربول.. كورتوا يلقي باللوم على هجوم ريال مدريد

الخميس، 28 نوفمبر 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

ركلة محمد صلاح المهدرة ضد ريال مدريد

ألقى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد باللوم على الخط الأمامي لفريقه بعد الهزيمة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول حملته الأوروبية بالعلامة الكاملة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في لقاء أقيم على أنفيلد.

وقال كورتوا إذاعة كوبي: "لم تسر الأمور على ما يرام على الصعيد الهجومي بالنسبة لنا. لم نكن جيدين في الثلث الأخير أمام ليفربول، لم نتمكن من إتقان اللمسة الأخيرة".

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وأضاف الحارس البلجيكي "أعتقد أن ليفربول أحد أقوى الفرق في الوقت الحالي".

وأكمل "لقد تنافسنا بشكل جيد، ودافعنا بشكل جيد، ولكن هجوميًا كان من الصعب علينا خلق الخطر، وكان لدينا هجمات مرتدة جيدة، لكننا لم نترجمها، وهذا صعب".

فوز الريدز تحقق بهدفي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

ولأول مرة يحقق محمد صلاح الفوز على ريال مدريد بعد 8 مواجهات خسر في 7 منها ضد الملكي.

وحقق ليفربول الفوز الأول على ريال مدريد منذ 2009، حيث خسر 7 مرات من أصل 8 مواجهات أخيرة منذ الفوز 4-0 حينها.

ولأول مرة في تاريخ ريال مدريد يخسر الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات.

الفوز رفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن إنتر، وضمن بشكل رسمي تأهله للدور المقبل إذ يعد الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان الـ 25 في الترتيب 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية المرحلة.

فيما أصبح ريال مدريد في المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط.

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