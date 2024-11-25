صلاح: احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أكد محمد صلاح نجم ليفربول أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه بشأن البقاء لما بعد صيف 2025.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا لأي فريق الموسم القادم.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

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وأضاف "كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

ويمكن لصلاح التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.

تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

وتابع قائد منتخب مصر "أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

وأكمل "هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

وتابع "أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

وترغب العديد من الأندية في ضم صلاح مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول، فهناك أكثر من فريق سعودي يرغب في استقطاب النجم المصري.

وأوضح صلاح "اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

وشدد "أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

وواصل لاعب المقاولون العرب السابق "أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

وأتم "أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وتعملق صلاح أمام ساوثامبتون وقاد ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري الهدفين الثاني والثالث لفريقه الذي وسع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفا، بينما صنع 10.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفا وصنع 97 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
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