كاف يعاقب مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور

الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

مولودية الجزائر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معاقبة فريق مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور وذلك بسبب ما حدث في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي.

وأعلن كاف معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور في بطولة دوري أبطال إفريقيا 4 مباريات، مع إيقاف التنفيذ لمباراتين.

مع تحذير النادي الجزائري من تكرار أي أعمال شغب خلال سنة من إصدار العقوبة، حتى لا يتم تنفيذها بالكامل.

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وأيضا تغريم النادي 50 ألف دولار أمريكي.

وكان مولودية الجزائر فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 2-0 في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت اللقاء إلقاء ألعاب نارية من جمهور الجزائر في أرض الملعب.

من جانبه أعلن نادي مولودية الجزائر تقدمه بطعن على قرار الاتحاد الإفريقي.

ويقع مولودية الجزائر في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا بجانب الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني.

مولودية الجزائر الاتحاد الإفريقي
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