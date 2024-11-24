تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة التحليق بعيدا بالصدارة أمام ساوثامبتون

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح نجم ليفربول ضمن التشكيل الأساسي.

وتشهد قائمة ليفربول عودة هارفي إليوت إلى مقاعد البدلاء لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

وذلك بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه التحليق بعيدا بالصدارة في حالة الفوز.

ليستغل سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام توتنام برباعية نظيفة.

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