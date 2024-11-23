جوارديولا: كل شيء في مانشستر سيتي ليس على ما يرام

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة فريقه برباعية ضد توتنام.

وقال جوارديولا عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "الفريق هش في الوقت الحالي، لم نستطع الدفاع بشكل صحيح، بدأنا المباراة بشكل جيد وكافحنا لتسجيل الأهداف ثم استقبلنا أهدافا وأصبح الموقف أكثر صعوبة".

وأضاف "في الـ8 سنوات الماضية كانت النتائج جيدة، وسيكون من الخطأ تغيير الطريقة".

وواصل "لا توجد قصص خيالية في الرياضة وفي بعض الأحيان عليك أن تعيش هذه الموافق وتتقبلها، لا يمكنك إلقاء اللوم على الآخرين، سنبقى معا وسنستمر في فعل ما نفعله".

وأكد "لا أعرف ماذا سيحدث هذا الموسم لكنني لن أتوقف عن الإيمان بقدرات هؤلاء اللاعبين ولو لثانية واحدة، لا يوجد فريق في العالم يمكنه الحفاظ على النجاح لمدة 8 أو 9 أو 10 سنوات متتالية".

واستمر "بالطبع كل شيء ليس على ما يرام، دعونا ننتقل إلى المباراة التالية ونرى ما سيحدث".

وشدد "في الأوقات التي يصنع فيها الخصم الفرص علينا لا نستطيع التعامل معها بشكل طبيعي وعندما تلعب في المستوى الأعلى لا يمكن أن يحدث هذا لأنك سوف تستقبل الفرص ولكن هذا جزء من اللعبة".

وأوضح "بالطبع رودري مهم لكننا نعرف ذلك منذ شهور، ستونز لا يمكنه اللعب سوى 45 دقيقة وجريليش أصيب عدة مرات، ودي بروين غاب لعدة شهور".

وأتم تصريحاته "علينا أن نعود ونجدد تفكيرنا الموسم طويل للغاية ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء".

وحقق توتنام أكبر مفاجأة في الكرة الإنجليزية منذ سنوات طويلة بعدما فاز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره براعية دون رد.

وفاز توتنام على مانشستر سيتي برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل السماوي.

عقدة توتنام وخسارة لم تحدث منذ 68 عاما.. أرقام قياسية كارثية لـ سيتي وجوارديولا