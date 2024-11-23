عقدة توتنام وخسارة لم تحدث منذ 68 عاما.. أرقام قياسية كارثية لـ سيتي وجوارديولا

تسببت الخسارة الكبيرة التي تعرض لها مانشستر سيتي ضد توتنام برباعية دون رد في الكثير من الأرقام السلبية للفريق السماوي ومدربه جوسيب جوارديولا.

وحقق توتنام أكبر مفاجأة في الكرة الإنجليزية منذ سنوات طويلة بعدما فاز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري على أرضه وبين جماهيره براعية دون رد.

وفاز توتنام على مانشستر سيتي برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل السماوي.

رباعية توتنام سجلها جيمس ماديسون هدفين، وهدف لكل من بيدرو بورو وجونسون.

وبعد الخسارة حدثت الكثير من الأرقام القياسية السلبية لمانشستر سيتي ومدربه جوارديولا.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية بعد المباراة:

1- تعد الهزيمة هي الخامسة على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، وهو الحدث الذي يحدث لأول مرة للفريق السماوي تحت قيادة مدربه جوسيب جوارديولا.

2- أول مرة لـ جوارديولا خلال مسيرته التدريبية أن يخسر 5 مباريات متتالية مع مختلف الفرق.

3- خسر مانشستر سيتي ضد توتنام في كأس الرابطة ثم ضد بورنموث في الدوري ثم ضد سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، قبل أن يخسر أمام برايتون في الدوري وتوتنام مرة أخرى ولكن في الدوري.

4- لأول مرة يخسر جوارديولا على أرضه في الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف.

5- أكبر هزيمة يتعرض لها مانشستر سيتي في مختلف البطولات منذ الخسارة أمام أرسنال 5-1 في فبراير 2003.

6- أصبح توتنام أكثر الفرق التي فازت على جوارديولا طوال مسيرته التدريبية بواقع 9 مرات.

7- أصبح مانشستر سيتي أول بطل للدوري الإنجليزي يخسر 5 مباريات متتالية في جميع البطولات منذ تشيلسي في عام 1956.