انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(4) توتنام.. فوز كبير للديوك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز توتنام برباعية دون رد

ق 93: جوووووووول الرابع جونسون

ق 60: هالاند يسدد في العارضة

ق 53: جووووووووووول بيدرو بورو والثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد

ق 20: جووووووووووول ماديسون والثاني

ق 18: سون يسدد وإيدرسون ينقذ

ق 13: جوووول أووول.. عرضية متقنة من كولوسيفسكي صوب جيمس ماديسون الذي سدد من لمسة واحدة في شباك سيتي.

ق 5: هالاند يهدر الأول بغرابة

انطلاق المباراة