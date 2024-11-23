انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(4) توتنام.. فوز كبير للديوك
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز توتنام برباعية دون رد
ق 93: جوووووووول الرابع جونسون
ق 60: هالاند يسدد في العارضة
ق 53: جووووووووووول بيدرو بورو والثالث
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد
ق 20: جووووووووووول ماديسون والثاني
ق 18: سون يسدد وإيدرسون ينقذ
ق 13: جوووول أووول.. عرضية متقنة من كولوسيفسكي صوب جيمس ماديسون الذي سدد من لمسة واحدة في شباك سيتي.
ق 5: هالاند يهدر الأول بغرابة
انطلاق المباراة
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