انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) نوتينجهام.. فوز المدفعجية

ماريسكا: فقدنا السيطرة في بعض الأوقات ضد ليستر.. وجاكسون رائع

ووكر: سنخسر من ليفربول إذا لعبنا بهذا الأداء.. وهذا الشيء هو الأكثر إحباطا

جوارديولا: كل شيء في مانشستر سيتي ليس على ما يرام

بوستيكوجلو: اللعب ضد مانشستر سيتي مخيف ومفزع.. وانتصرنا بتلك الطريقة

عقدة توتنام وخسارة لم تحدث منذ 68 عاما.. أرقام قياسية كارثية لـ سيتي وجوارديولا

هدية التجديد من كابوس بيب.. توتنام يضرب مانشستر سيتي برباعية تحطم الأرقام القياسية

ولفرهامبتون يواصل صحوته بفوز كبير على فولام.. وبرايتون يهزم بورنموث

انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(4) توتنام.. فوز كبير للديوك