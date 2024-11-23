انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) نوتينجهام.. فوز المدفعجية

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 85: جوووووول نوانيري والثالث

ق 52: جووووول توماس بارتي والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف

ق 15: جوووووول ساكا والأول

ق4. هدف لأرسنال لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال نوتينجهام الدوري الإنجليزي الممتاز
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