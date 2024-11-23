انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(0) نوتينجهام.. فوز المدفعجية
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 16:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 85: جوووووول نوانيري والثالث
ق 52: جووووول توماس بارتي والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف
ق 15: جوووووول ساكا والأول
ق4. هدف لأرسنال لم يحتسب لوجود حالة تسلل.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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