وتستمر الحكاية الأنجح.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تجديد عقد مدربه الإسباني بيب جوارديولا لعامين إضافيين.

العقد الذي كان سينتهي في صيف 2025، صار يمتد الآن إلى عام 2027، ما يعني أنه سيقضي ما يفوق 10 سنوات مع الفريق.

وفاز بيب في 353 مباراة من أصل 490، بنسبة فوز 72%، وسجل معه سيتي 1200 هدف بمتوسط 2.45 هدفا في المباراة.

وفي عدد المباريات هو ثاني أكثر المدربين في تاريخ مانشستر سيتي بعد ليس ماكدوال، الذي قاد الفريق في 587 مباراة بين 1950 و1963.

وقال جوارديولا في تصريحاته لموقع مانشستر سيتي الرسمي عقب التجديد: "مانشستر سيتي يعني لي الكثير".

وأضاف "هذا موسمي التاسع هنا وقد اختبرنا الكثير من الأوقات المذهلة معا. لدي شعور خاص لهذا النادي، ولذلك أنا سعيد بالاستمرار هنا لعامين إضافيين".

وأوضح "قلت ذلك من قبل: لدي كل شيء يتمناه أي مدرب وأقدر ذلك كثيرا".

وفي وقتنا الحالي، جوارديولا هو أقدم مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز المستمرين مع نفس الفريق حتى الآن.

وتولى جوارديولا البالغ من العمر 53 عاما تدريب مانشستر سيتي في عام 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات خلال 8 مواسم.

وبنهاية الموسم الماضي صار مانشستر سيتي أول فريق يفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية.

وفاز أيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

وبدأ جوارديولا مسيرته التدريبية مع الفرق الأولى من الباب الكبير مع برشلونة في صيف 2008، وحقق معه 14 لقبا في 4 سنوات تتضمن سداسية 2009 الشهيرة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وانتهت فترة بيب التاريخية مع البلوجرانا في 2012، وبعد عام من الراحة عاد عبر بوابة بايرن ميونيخ، ليحقق معه 7 ألقاب في 3 سنوات.

ومنذ 2016 وهو في قيادة مانشستر سيتي، ويخوض معه موسمه التاسع الآن.

إجمالا حقق بيب جوارديولا لقب الدوري 13 مرة من أصل 16 موسما تولاهم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد 11 جولة.

ويلعب في الجولة المقبلة ضد توتنام يوم السبت القادم.