جيراسي: الغياب عن كأس أمم إفريقيا يؤلمنا.. نحن نتنفس كرة القدم

أعرب سيهرو جيراسي مهاجم غينيا عن أسفه الشديد بعد فشل منتخب بلاده في التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.

وفاجأ منتخب تنزانيا نظيره غينيا بخطف بطاقة التأهل ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025. (طالع التفاصيل)

وكتب جيراسي عبر منصة إكس: "خيبة الأمل هائلة. عدم رؤية غينيا في كأس الأمم الأفريقية 2025 هو ألم لشعب بأكمله يعيش ويتنفس كرة القدم. نحن اللاعبون أول من يتحمل المسؤولية. شخصيا أريد أن أعتذر للشعب الغيني. لقد فشلنا في مهمتنا".

وأضاف "لقد بذلنا قصارى جهدنا على أرض الملعب، لكن في بعض الأحيان تكون العقبات أكبر من جهودنا. لعب جميع مبارياتنا التأهيلية خارج أرضنا ، على سبيل المثال ، كان عائقا حقيقيا ، واختبارا غير عادل لفريقنا ومشجعينا".

وشدد "أود أن أشكر جماهيرنا على دعمهم الثابت على الرغم من هذه الظروف الصعبة. تستحق كرة القدم الغينية تنظيما عادلا وظروف لعب تحترم جهود اللاعبين والمشجعين".

وأتم "هذه ليست نهاية قصتنا. إنها مرحلة. سنعمل وننهض ونقاتل للعودة أقوى. غينيا تستحق أن تكون في القمة".

وحقق منتخب تنزانيا الفوز على غينيا بهدف دون مقابل بهدف سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 61.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحسم تواجده في أمم إفريقيا بعد التواجد بالمركز الثاني.

بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط ليتواجد في المركز الثالث.

وتأهل بذلك منتخب تنزانيا إلى أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويبحث منتخب تنزانيا عن انتصاره الأول في أمم إفريقيا إذ خاض 9 مباريات دون تحقيق أي فوز.

بينما يغيب منتخب غينيا عن أمم إفريقيا بعد التواجد بالنسخ الثلاثة الأخيرة.

وتواجد منتخب غينيا بشكل عام في أمم إفريقيا 14 مرة سابقة وكانت أفضل نتائجه وصافة نسخة 1976.