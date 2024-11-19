تصفيات أمم إفريقيا - مسوفا يقود تنزانيا للتأهل على حساب غينيا.. ومقعدان متبقيان

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

منتخب تنزانيا

فاجأ منتخب تنزانيا نظيره غينيا بخطف بطاقة التأهل ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب تنزانيا الفوز على غينيا بهدف دون مقابل بهدف سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 61.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى 10 نقاط ليحسم تواجده في أمم إفريقيا بعد التواجد بالمركز الثاني.

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بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط ليتواجد في المركز الثالث.

وتأهل بذلك منتخب تنزانيا إلى أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويبحث منتخب تنزانيا عن انتصاره الأول في أمم إفريقيا إذ خاض 9 مباريات دون تحقيق أي فوز.

بينما يغيب منتخب غينيا عن أمم إفريقيا بعد التواجد بالنسخ الثلاثة الأخيرة.

وتواجد منتخب غينيا بشكل عام في أمم إفريقيا 14 مرة سابقة وكانت أفضل نتائجه وصافة نسخة 1976.

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا - بنين

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا - السودان

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية - تنزانيا.

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

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