ذا أثليتك: طوارئ في إنجلترا.. جوارديولا وافق على تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي

وافق جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن المدرب الإسباني وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي لمدة موسم واحد، وحتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026.

مع وجود بند يتيح التمديد لموسم آخر وحتى نهاية موسم 2026-2027.

وتولى جوارديولا البالغ من العمر 53 عاما تدريب مانشستر سيتي في عام 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات خلال 8 مواسم.

وفاز أيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد 11 جولة.

ويلعب في الجولة المقبلة ضد توتنام يوم السبت القادم.