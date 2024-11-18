رومانو: لاعب وسط يونايتد سيرحل مع نهاية الموسم.. وموقف أموريم

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد - بورتو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، عن احتمالية رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن عن صفوف مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري.

وكشف رومانو عبر حسابه على موقع إكس: "من المتوقع أن رحيل إريكسن عن مانشستر يونايتد، ينتهي عقد اللاعب مع نهاية الموسم ولا توجد مفاوضات لتجديد تعاقده".

وعن موقف المدرب البرتغالي الجديد للفريق، قال خبير الانتقالات: "سيتم وضع رأي روبين أموريم في الاعتبار".

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وتولى روبين أموريم مسؤولية تدريب الفريق خلفا لـ روود فان نيستلروي الذي قاد الفريق مؤقتا بعد إقالة إريك تين هاج من منصبه.

وأتم أموريم مهمته رفقة سبورتنج لشبونة الأحد 10 نوفمبر بعودة رائعة من التأخر ضد سبورتنج براجا بهدفين إلى الفوز برباعية، قبل أن يصل لقيادة مانشستر يونايتد يوم الحادي عشر من نوفمبر.

روبن أموريم يترك سبورتنج لشبونة متصدرا للدوري البرتغالي برصيد 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل سبورتنج المركز الثاني كذلك في ترتيب مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط وبدون خسارة بعد 4 جولات.

وسيبدأ روبن أموريم مهمته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون يوم 24 نوفمبر الجاري في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وانضم إريكسن إلى صفوف يونايتد في صيف 2022 بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وعاد إريكسن للملاعب مجددا في يناير 2022 مع نادي برنتفورد لأول مرة بعد إصابته في القلب خلال مشاركته مع منتخب بلاده في صيف 2021 ببطولة اليورو.

وشارك النجم الدنماركي في 85 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 16 هدفا.

كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بريميرليج فابريزيو رومانو
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