تصفيات أمم إفريقيا - 3 منتخبات عربية.. سيناريوهات حسم الـ 5 مقاعد المتبقية قبل الجولة الأخيرة

حسم 19 منتخبا تأهلهم لنهائيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب، فيما تتبقى 5 مقاعد يُحسم تأهلها في الجولة الأخيرة.

وحتى الآن لم تحدث سوى مفاجأة واحدة كبرى في التصفيات الإفريقية بتأكد عدم تأهل غانا للنهائيات.

ويتذيل منتخب غانا ترتيب مجموعته بدون أي فوز بعد نهاية الجولات الخمس الأولى من التصفيات وانتهت آماله في الصعود رفقة الكبار. (طالع التفاصيل)

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

كيف تُحسم بطاقات التأهل الأخيرة؟

المجموعة 3:

الجولة الأخيرة: مصر × بوتسوانا – موريتانيا × كاب فيردي (يوم الثلاثاء في الخامسة مساءً)

انحسر الصراع بين موريتانيا وبوتسوانا على بطاقة التأهل.

بوتسوانا تحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتحتاج للتعادل أو الفوز على مصر في الدفاع الجوي لحسم تأهلها دون الدخول في أي حسابات أخرى.

بينما يعّول منتخب موريتانيا صاحب الـ 4 نقاط على نتيجة القاهرة، فإذا حقق الفوز على كاب فيردي سيحتاج لفوز مصر على بوتسوانا لخطف التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على بوتسوانا.

التعادل لموريتانيا أو أي نتيجة إيجابية لبوتسوانا ستعني الفشل في العبور وسط الكبار.

وانتهت آمال كاب فيردي في التأهل نظرا لتفوق بوتسوانا عليه في المواجهات المباشرة.

المجموعة 4:

الجولة الأخيرة: ليبيا × بنين – نيجيريا × رواندا (يوم الإثنين في السادسة مساءً)

تمتلك منتخبات بنين ورواندا وليبيا فرصة للتأهل إلى جوار نيجيريا.

لبيبا تمتلك 4 نقاط في قاع الترتيب وتحتاج فقط للفوز على بنين، مع عدم فوز رواندا على نيجيريا من أجل خطف بطاقة التأهل.

بنين صاحبة الـ 7 نقاط في المركز الثاني، التعادل يكفيها بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على رواندا صاحبة الـ 5 نقاط في حال تعادلا في النقاط.

بينما يحتاج منتخب رواندا للفوز فقط ولا غيره مع انتصار ليبيا ليرفع رصيده لـ 8 حينها متفوقا على بنين وليبيا آنذاك.

المجموعة 6:

الجولة الأخيرة: السودان × أنجولا – غانا × النيجر (يوم الإثنين في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين السودان والنيجر على بطاقة التأهل.

فوز النيجر الأخير على السودان برباعية دون رد أبقى على فرصهم في التأهل، وهو ما يجعلهم أيضا متفوقين في المواجهات المباشرة بعد فوز السودان ذهابا فقط بنتيجة 1-0.

السودان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، الفوز أو التعادل ضد أنجولا يعني التأهل دون انتظار نتيجة مباراة النيجر.

فيما يأمل منتخب النيجر تحقيق انتصار تاريخي على غانا وانتظار خسارة السودان لخطف بطاقة الصعود لأول مرة بعد غياب 13 عاما.

المجموعة 8:

الجولة الأخيرة: تنزانيا × غينيا (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين تنزانيا وغينيا على بطاقة التأهل، والمباراة ستقام على ملعب الأخير.

رصيد غينيا أصبح 9 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، الفوز أو التعادل يعني التأهل.

فيما لا يحتاج منتخب تنزانيا سوى الفوز من أجل حصد بطاقة الصعود.

المجموعة 9:

الجولة الأخيرة: غينيا بيساو × موزمبيق (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين موزمبيق وغينيا بيساو على بطاقة التأهل.

وستكون المباراة المباشرة بينهما حاسمة لبطاقة التأهل الثانية خلف مالي.

موزمبيق صاحبة الـ 8 نقاط تحتاج للتعادل فقط من أجل التعادل، والفوز يؤكد فرصها.

بينما يحتاج منتخب غينيا بيساو صاحب الـ 5 نقاط للفوز فقط ولا غيره من أجل خطف بطاقة العبور.