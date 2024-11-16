تصفيات أمم إفريقيا - 3 منتخبات عربية.. سيناريوهات حسم الـ 5 مقاعد المتبقية قبل الجولة الأخيرة

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 23:43

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

حسم 19 منتخبا تأهلهم لنهائيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب، فيما تتبقى 5 مقاعد يُحسم تأهلها في الجولة الأخيرة.

وحتى الآن لم تحدث سوى مفاجأة واحدة كبرى في التصفيات الإفريقية بتأكد عدم تأهل غانا للنهائيات.

ويتذيل منتخب غانا ترتيب مجموعته بدون أي فوز بعد نهاية الجولات الخمس الأولى من التصفيات وانتهت آماله في الصعود رفقة الكبار. (طالع التفاصيل)

إليكم قائمة المتأهلين وفقا للمجموعات الـ 12

المجموعة 1: تونس – جُزر القُمر

المجموعة 2: المغرب – الجابون

المجموعة 3: مصر

المجموعة 4: نيجيريا

المجموعة 5: الجزائر – غينيا الاستوائية

المجموعة 6: أنجولا

المجموعة 7: زامبيا – كوت ديفوار

المجموعة 8: الكونغو الديمقراطية

المجموعة 9: مالي

المجموعة 10: الكاميرون – زيمبابوي

المجموعة 11: جنوب إفريقيا – أوغندا

المجموعة 12: السنغال – بوركينا فاسو

May be an image of ‎text that says '‎마는지아 かけとコ FilGoal com المتأهلون إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 أوغندا الجابون نيجيريا مالي زيمبابوي زامبيا المغرب بوركينا فاسو الكاميرون الجزائر جزر القمر الكونغو الديمقر طية السنغال مصر أنجولا غينيا الاستوائية کوت ديفوار تونس جنوب إفريقيا © E3MLEN FilGoal ا fxod fxodFilGoal‎'‎

كيف تُحسم بطاقات التأهل الأخيرة؟

المجموعة 3:

الجولة الأخيرة: مصر × بوتسوانا – موريتانيا × كاب فيردي (يوم الثلاثاء في الخامسة مساءً)

انحسر الصراع بين موريتانيا وبوتسوانا على بطاقة التأهل.

بوتسوانا تحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط وتحتاج للتعادل أو الفوز على مصر في الدفاع الجوي لحسم تأهلها دون الدخول في أي حسابات أخرى.

بينما يعّول منتخب موريتانيا صاحب الـ 4 نقاط على نتيجة القاهرة، فإذا حقق الفوز على كاب فيردي سيحتاج لفوز مصر على بوتسوانا لخطف التأهل بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على بوتسوانا.

التعادل لموريتانيا أو أي نتيجة إيجابية لبوتسوانا ستعني الفشل في العبور وسط الكبار.

وانتهت آمال كاب فيردي في التأهل نظرا لتفوق بوتسوانا عليه في المواجهات المباشرة.

المجموعة 4:

الجولة الأخيرة: ليبيا × بنين – نيجيريا × رواندا (يوم الإثنين في السادسة مساءً)

تمتلك منتخبات بنين ورواندا وليبيا فرصة للتأهل إلى جوار نيجيريا.

لبيبا تمتلك 4 نقاط في قاع الترتيب وتحتاج فقط للفوز على بنين، مع عدم فوز رواندا على نيجيريا من أجل خطف بطاقة التأهل.

بنين صاحبة الـ 7 نقاط في المركز الثاني، التعادل يكفيها بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على رواندا صاحبة الـ 5 نقاط في حال تعادلا في النقاط.

بينما يحتاج منتخب رواندا للفوز فقط ولا غيره مع انتصار ليبيا ليرفع رصيده لـ 8 حينها متفوقا على بنين وليبيا آنذاك.

المجموعة 6:

الجولة الأخيرة: السودان × أنجولا – غانا × النيجر (يوم الإثنين في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين السودان والنيجر على بطاقة التأهل.

فوز النيجر الأخير على السودان برباعية دون رد أبقى على فرصهم في التأهل، وهو ما يجعلهم أيضا متفوقين في المواجهات المباشرة بعد فوز السودان ذهابا فقط بنتيجة 1-0.

السودان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، الفوز أو التعادل ضد أنجولا يعني التأهل دون انتظار نتيجة مباراة النيجر.

فيما يأمل منتخب النيجر تحقيق انتصار تاريخي على غانا وانتظار خسارة السودان لخطف بطاقة الصعود لأول مرة بعد غياب 13 عاما.

المجموعة 8:

الجولة الأخيرة: تنزانيا × غينيا (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين تنزانيا وغينيا على بطاقة التأهل، والمباراة ستقام على ملعب الأخير.

رصيد غينيا أصبح 9 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، الفوز أو التعادل يعني التأهل.

فيما لا يحتاج منتخب تنزانيا سوى الفوز من أجل حصد بطاقة الصعود.

المجموعة 9:

الجولة الأخيرة: غينيا بيساو × موزمبيق (يوم الثلاثاء في السادسة مساءً)

انحسر الصراع بين موزمبيق وغينيا بيساو على بطاقة التأهل.

وستكون المباراة المباشرة بينهما حاسمة لبطاقة التأهل الثانية خلف مالي.

موزمبيق صاحبة الـ 8 نقاط تحتاج للتعادل فقط من أجل التعادل، والفوز يؤكد فرصها.

بينما يحتاج منتخب غينيا بيساو صاحب الـ 5 نقاط للفوز فقط ولا غيره من أجل خطف بطاقة العبور.

تصفيات أمم إفريقيا موريتانيا غينيا بيساو السودان ليبيا
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - جيراسي يواصل روائعه ويقود غينيا لتخطى الكونغو في +92 منافس مصر - إثيوبيا تودع تصفيات كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام تنزانيا دوري أبطال إفريقيا سيدات - مسار يتأهل لنصف النهائي لأول مرة.. ويضرب موعدا مع الجيش الملكي تصفيات أمم إفريقيا - بعد رباعية الذهاب.. المغرب تكتسح الجابون على أرضها بخماسية رئيس النصر الليبي: مشاركة الزمالك في اعتزال خالد حسين لا يقدر بثمن.. وشيكابالا أيقونة تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام بوتسوانا والقنوات الناقلة تصفيات أمم إفريقيا - جُزر القُمر ترافق تونس وتتأهل على حساب جامبيا بفوز مثير بيان - الزمالك يكشف موعد النظر في الاستئناف ضد عقوبة أحداث نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
ماركا: الكشف عن ضحية ديفيز في ريال مدريد.. وسبب تصريحات وكيله ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: ظهيران ولاعب إسباني.. خطة ريال مدريد لانتقالات 2025 2 ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: مصير كريستنسن الأمل الأخير لتسجيل أولمو 2 ساعة | الدوري الإسباني
"كلام لا معنى له".. كوندي يهاجم صحيفة إسبانية 2 ساعة | الدوري الإسباني
آس: الكشف عن خطة فليك لنهاية عام 2024 2 ساعة | الدوري الإسباني
ماركا: حسم موقف ريال مدريد من عودة راموس 2 ساعة | ميركاتو
دي يونج: هذا ما أحتاج إليه.. ولن أشارك في المباراة المقبلة ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر حكيم: لذلك لم أتجه إلى الفن.. وهذا مثلي الأعلي في كرة القدم 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 2 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 3 مرموش التاريخي يقود فرانكفورت للفوز بثلاثية لتفادي عودة شتوتجارت القاتلة 4 بعد استدعائه لمنتخب مصر.. تأجيل حفل زفاف محمد ربيعة