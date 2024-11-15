تصفيات أمم إفريقيا – بدون أي فوز.. غانا تغيب عن النهائيات في مفاجأة مدوية

انتهت آمال منتخب غانا في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بعد التعادل مع أنجولا.

وتحققت مفاجأة مدوية بغياب غانا صاحبة الـ 4 ألقاب قارية بغيابها لأول مرة منذ 2004 عن نهائيات أمم إفريقيا.

وحل منتخب غانا ضيفا على أنجولا في لواندا بملعب 11 نوفمبر ولا نتيجة ستبقى أماله سوى الفوز.

بالفعل تقدمت النجوم السوداء بهدف جوردان أيو في الدقيقة 18.

وأهدر مبالا نزولا ركلة جزاء لأنجولا في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 63 أدرك زيني التعادل لأصحاب الأرض ضد غانا.

التعادل رفع رصيد غانا لـ 3 نقاط دون فوز في المجموعة وفي ذيل الترتيب.

ويحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتواجد منتخب السودان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 13 نقطة وضمنها بالفعل.

وشارك منتخب غانا في 24 نسخة سابقة في أمم إفريقيا وحقق اللقب 4 مرات وخسر النهائي 5 مرات وحل ثالثا مرة وحيدة ورابعا 4 مرات.

ولم يحقق منتخب غانا نتائج إيجابية في آخر 3 نسخ فودع من دور الـ 16 في 2019، ومن دور المجموعات في آخر نسختين.