وصل ليباشر عمله.. طائرة أموريم تحط الرحال في مانشستر

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

روبن أموريم - سبورتنج لشبونة

وصل روبن أموريم وجهازه المعاون إلى مدينة مانشستر من أجل بدء مهمتهم في تدريب مانشستر يونايتد.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير، صورة للطائرة التي أقلت روبن أموريم وجهازهم المعاون أثناء نزولها لأرض مطار مانشستر من أجل بدء مهمتهم.

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وكانت بداية أموريم مع مانشستر معرضة للتأجيل بسبب عدم حصوله على رخصة العمل في بريطانيا، قبل أن تحل المشكلة ويصل إلى الممكلة المتحدة اليوم الإثنين.

وأتم أموريم مهمته رفقة سبورتنج لشبونة أمس الأحد بعودة رائعة من التأخر ضد سبورتنج براجا بهدفين إلى الفوز برباعية.

روبن أموريم سيتولى تدريب مانشستر يونايتد خلفا لـ روود فان نيستلروي الذي قاد الفريق مؤقتا بعد إقالة إريك تين هاج من منصبه.

روبن أموريم يترك سبورتنج لشبونة متصدرا للدوري البرتغالي برصيد 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل سبورتنج المركز الثاني كذلك في ترتيب مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط وبدون خسارة بعد 4 جولات.

وسيبدأ روبن أموريم مهمته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون يوم 24 نوفمبر الجاري في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي روبن أموريم مانشستر يونايتد إبسويتش تاون
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