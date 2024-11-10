انتهت دربي لندن – تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. تعادل بين الفريقين
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 87: ماذا أهدرت يا تروسارد
ق 80: خروج ساكا
ق 74: فرصة جديدة من ميرينو وسانشيز يتصدى
ق 70: جوووووووووول نيتو والتعادل
ق 60: جووووووول مارتينيلي والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 33: إلغاء الهدف
ق 32: جوووووول كاي والاول لأرسنال
ق 27: الأول يضيع من مارتينيلي
ق 24: سقوط جوستو مصابا
ق 3: تسديدة قوية من بالمر يبعدها رايا
انطلاق المباراة
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