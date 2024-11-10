انتهت دربي لندن – تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. تعادل بين الفريقين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل

ق 87: ماذا أهدرت يا تروسارد

ق 80: خروج ساكا

ق 74: فرصة جديدة من ميرينو وسانشيز يتصدى

ق 70: جوووووووووول نيتو والتعادل

ق 60: جووووووول مارتينيلي والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 33: إلغاء الهدف

ق 32: جوووووول كاي والاول لأرسنال

ق 27: الأول يضيع من مارتينيلي

ق 24: سقوط جوستو مصابا

ق 3: تسديدة قوية من بالمر يبعدها رايا

انطلاق المباراة