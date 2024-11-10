انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3)-(0) ليستر
الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 15:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FILGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق82. جووووول الثااالث لمانشستر يونايتد عن طريق جارناتشو بتسديدة رائعة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38. جوووول الثااااني لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز مستغلا عرضية من مزراوي.
ق17. جوووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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