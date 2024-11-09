انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (2)-(1) مانشستر سيتي.. خسارة جديدة للسماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بخسارة مانشستر سيتي

ق 83: جووووووول الثاني

ق 78: جوووووووووول جواو بيدرو والتعادل

ق 73: نزول دي بروين

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف

ق 23: جوووووووول هالاند والأول

انطلاق المباراة