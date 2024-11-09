انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (2)-(1) مانشستر سيتي.. خسارة جديدة للسماوي
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بخسارة مانشستر سيتي
ق 83: جووووووول الثاني
ق 78: جوووووووووول جواو بيدرو والتعادل
ق 73: نزول دي بروين
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف
ق 23: جوووووووول هالاند والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) أستون فيلا.. جووووول صلاح الرابعة على التوالي والمرة الأولى لـ بيب.. البديل بيدرو يقلب الطاولة على سيتي ويقود برايتون للفوز تشكيل ليفربول - صلاح يقود حملة الحفاظ على الصدارة أمام أستون فيلا الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند يصل لهدفه رقم 75 تقرير: أرسنال يستعد لتأمين موهبته الشابة تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يقود سيتي ضد برايتون.. وعودة دي بروين فان دايك يشرح كيف نجح في إيقاف سوسوكو في أشهر لقطة دفاعية بالدوري الإنجليزي تقرير: أستون فيلا يرفض عرض أرسنال لضم دوران
أخر الأخبار
الصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي 34 دقيقة | الدوري المصري