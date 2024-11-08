كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

الزمالك

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك اليوم الجمعة بموعد مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية.

وأوضح كاف للزمالك أن المباراة ستقام يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساء في استاد القاهرة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في الكونفدرالية رفقة كل من المصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز.

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وكان الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الموسم الماضي عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي في النهائي عقب التعادل بهدفين لمثلهما في مجموع المباراتين.

لكن الفريق الأبيض فاز بفضل تسجيله لهدف خارج الأرض.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم الجمعة مع سموحة في ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكان الزمالك فاز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

الزمالك الكونفدرالية بلاك بولز
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