انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) تشيلسي.. تعادل بين الفريقين
الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 18:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 75: ماذا أهدرت يا إنزو
ق 74: جوووووووول كايسيسدو والتعادل بتسديدة صاروخية
ق 70: جووووووووووول برونو والأول
ق 68: ركلة جزااااء على سانشيز
ق 65: جارناتشو يهدر بغرابة بعد انطلاقة من برونو
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: العارضة تمنع راشفورد من التسجيل في نهاية الشوط الأول
ق 21: فرصة من مانشستر يعد انطلاقة من راشفورد وعرضية ارتدت من الدفاع ثم برونو وخرجت
ق 14:القائم يمنع الأول من مادويكي
انطلاق المباراة
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