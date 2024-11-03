انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) تشيلسي.. تعادل بين الفريقين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 75: ماذا أهدرت يا إنزو

ق 74: جوووووووول كايسيسدو والتعادل بتسديدة صاروخية

ق 70: جووووووووووول برونو والأول

ق 68: ركلة جزااااء على سانشيز

ق 65: جارناتشو يهدر بغرابة بعد انطلاقة من برونو

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: العارضة تمنع راشفورد من التسجيل في نهاية الشوط الأول

ق 21: فرصة من مانشستر يعد انطلاقة من راشفورد وعرضية ارتدت من الدفاع ثم برونو وخرجت

ق 14:القائم يمنع الأول من مادويكي

انطلاق المباراة