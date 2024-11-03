قائد سيتي: كثرة الإصابات ليست عذرا

يرفض كايل ووكر قائد مانشستر سيتي أن يتعلل فريقه بكثرة الإصابات ويرى أن الهزيمة من بورنموث مستحقة.

وخسر مانشستر سيتي ضد بورنموث بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي وفرط في القمة لصالح ليفربول.

وقال ووكر: كثرة الإصابات؟ لا أعتقد أننا يجب أن نستخدم ذلك كعذر، لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء ولاعبين لعبوا كأساسيين وشعروا أنهم لائقون للعب".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "يجب أن نعطي كامل التقدير لبورنموث ونركز على المباراة التالية".

وعاد ووكر إلى التشكيلة الأساسية ضد بورنموث بعد غيابه عن أربع 4 مباريات في جميع المنافسات، في حين كان العديد من نجوم الفريق الأول يعانون أيضا من الإصابات، مثل رودريجو وكيفن دي بروين وجون ستونز وناثان آكي وروبن دياز وجاك جريليش وجيريمي دوكو وسافينيو ومانويل أكانجي.

وأكمل "في بعض الأحيان، عندما تكون لدينا العديد من الإصابات ويفتقر اللاعبون إلى الطاقة، وفي الوقت نفسه يحصل فيه بورنموث على 6 أيام للاستعداد لهذه المباراة".

وواصل الدوري الإنجليزي "الحضور إلى ملعب بورنموث وعدم تحقيق الفوز أمر مخيب للآمال دائمًا".

وأتم "شعرت في الدقائق العشرة الأخيرة أننا عدنا إلى المباراة، ولكن التأخر بهدفين يعني أن الأمر سيكون دائمًا صعبًا للغاية".

وتعد هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد 32 مباراة لم يتذوق فيها الهزيمة.

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