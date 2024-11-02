أرتيتا: كان يجب أن نلعب بشكل مختلف بعد تأخرنا.. وهدف واحد كان سيغير المباراة

يرى ميكيل أرتيتا أن تسجيل فريقه لهدف كان ليغير المباراة ضد نيوكاسل بشكل كامل.

وفاز نيوكاسل على أرسنال بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سان جيمس بارك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا عبر بي بي سي عقب المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا بعض الفرص ولعبنا بالطريقة التي أردناها".

وواصل "عندما تكون متأخرا بهدف يجب عليك أن تلعب مباراة مختلفة لأن خصمك سيحاول جرك لطريقة معينة في اللعب ولم يكن لدينا إجابات كافية للخروج من ذلك الموقف بشكل ثابت لنكون أكثر تهديدا ونسجل الأهداف".

وتابع "الهدف كان سيغير سير المباراة تماما وقد حصلنا على فرصتين أو ثلاثة لم نسغلهم وثبات المستوى الذي نريده لم نصل إليه اليوم".

وأضاف "نيوكاسل كانوا رائعين خاصة فيما يتعلق بامتلاك الكرة ونحن لم نكن متسقين مع بعضنا ولم نهدد المرمى بما فيه الكفاية أو نضع الكرة في أماكن معينة وكنا بحاجة إلى المزيد من الإجابات ولم نعثر عليها بسبب تفاصل صغيرة جدا".

وأتم "التبديلات لم تغير ديناميكيات المباراة نهائيا".

الفوز أوقف رصيد أرسنال عند النقطة 18 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل عند النقطة 15 في المركز التاسع.